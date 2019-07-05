كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يوسع حظر دخول المنتجات الغذائية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات العراقية، حظراً جديداً على المنتجات التركية، رغم مطالبة وزيرة التجارة التركي، روحسار بكجان، بإلغاء العراقيل التجارية الحالية لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.

وفي مايو الماضي، حظرت بغداد استيراد البيض التركي، واعتباراً من يونيو الماضي حظرت العصائر والمثلجات، وأخيراً حظرت الملح، والمعكرونة، والشعيرية،حسب موقع "زمان" التركي.

وسيدخل قرار مجلس الوزراء العراقي حيز التنفيذ بعد 60 يوماً، على أن يستمر عاماً على الأقل.