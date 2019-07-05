كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد الاستقلال.. ترامب: أمريكا اليوم أقوى من أي لحظة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطابه للشعب الأمريكي بمناسبة ذكرى الاستقلال إن الولايات المتحدة أقوى اليوم أكثر من أي لحظة أخرى على الإطلاق.

وألقى الرئيس الأمريكي أمس الخمبيس خطاباً بمناسبة يوم الاستقلال، فيما كانت الطائرات الحربية تحلق فوقه ويتجمع القادة العسكريون في الخلفية وراءه.

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة، احتشد الآلاف عند نصب لنكولن التذكاري في واشنطن العاصمة من أجل خطاب ترامب، الذي تم الدعاية له بأنه "تحية لأمريكا"، والتي قال مشرعون معارضون إنه "سيكون بمثابة حملة انتخابية مقنعة".

وقال ترامب "اليوم، نجتمع كأمة واحدة بهذه التحية الخاصة جداً لأمريكا، نحتفل بتاريخنا وشعبنا والأبطال الذين يدافعون بفخر عن علمنا - الرجال والنساء الشجعان في جيش الولايات المتحدة".

ولم يتطرق الرئيس الأمريكي إلى أي من قضايا حملته الانتخابية وركز بدلاً من ذلك على موضوعات النجاح الأمريكي والتاريخ العسكري.

وقال ترامب أمام حشد من داعميه: "لن ننسى أبداً أننا أمريكيون وأن المستقبل ملك لنا، المستقبل ينتمي إلى الشجعان والأباة والأحرار".

وقال ترامب من على منصة أمام النصب الشهير، مردداً فكرة يستخدمها في التجمعات الانتخابية، "أمتنا أقوى اليوم من أي وقت مضى. إنها الأقوى الآن"، وفق رويترز.

وأشاد بالجيش وروى قصصاً عن كل من أفرع القوات المسلحة فيما نفذت طائرات عسكرية طلعات منفصلة خلال الاحتفال.

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وقال ترامب "طيلة 65 عاماً لم يتمكن سلاح جو معاد من قتل جندي أمريك واحد لأن السماوات مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية".

وتدفق الآلاف من المؤيدين الذين يرتدون قبعات "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهو شعار حملة ترامب الانتخابية.

وانتقد الديمقراطيون ترامب بسبب إضفاء الطابع العسكري على احتفالات عيد ميلاد الدولة رقم 243 وزيادة تكلفة أحداث يوم الرابع من يوليو (تموز).

وتعهد ترامب برفع علم الولايات المتحدة "قريبا" على القمر والمريخ، أثناء خطاب ألقاه في واشنطن لإحياء ذكرى يوم استقلال البلاد، وقال: "سنذهب مرة أخرى إلى القمر قريباً، وسنرفع العلم الأمريكي على المريخ قريباً".

وغضب المعارضون أيضاً من قرار البيت الأبيض بإنشاء قسم لكبار الشخصيات خلال خطاب الرئيس، حيث ذهبت التذاكر إلى الحلفاء السياسيين والأفراد العسكريين.

وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في تغريدة له أمس الاول الأربعاء: "إن غرور "ترامب" كبير جداً لدرجة أنه يجري مسيرة حملة الرابع من يوليو (تموز) في استجداء بائس للاهتمام، والجميع يعرف ذلك".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن دائرة المنتزهات الوطنية كانت تقوم بتحويل ما يقرب من 2.5 مليون دولار لهذا الحدث، وهو ما يمثل مجرد جزء بسيط من التكلفة، وهو ما يتجاوز نفقات السنوات السابقة.

ودافع ترامب، يوم الأربعاء، عن تكلفة العرض العسكري، قائلاً إنه "سيكون ضئيلاً جداً مقارنة بما يستحق".