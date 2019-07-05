إصابتان بانقلاب جرافة على سيارة في أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في حادث انقلاب جرافة على سيارة خصوصية في مدينة أم الفحم، صباح اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أصيب سائق ومرافق له بجروح وصفت بأنها متوسطة بعد أن علقا داخل السيارة الخصوصية إثر انقلاب جرافة عليها قرب الدوار الأول على الشارع الرئيس للمدينة، وجرى تخليصهما وتقديم العلاجات الأولية لهما ونقلهما لمستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وتجمهر عدد من الأهالي في المكان وجرى إغلاق الشارع، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.