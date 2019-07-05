اشتية: "الذهاب للانتخابات في حال لم نتفاهم مع حماس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، خلال كلمة ألقاها في حفل المؤتمر العام الثاني عشر لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بمدينة رام الله، أمس الخميس، إلى الذهاب لخيار إجراء انتخابات عامة، في حال لم تكن هناك إمكانية للتفاهم مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال اشتية: "إذا لم تكن هناك إمكانية للتفاهم مع حماس، نريد أن نحتكم إلى شعبنا، ولنذهب لانتخابات عامة، من أجل أن يقول الشعب كلمته، ونحن جاهزون لذلك".

وأضاف: "سنعمل على مقاضاة كل من هو متورط في ملف المستوطنات، سواء كانوا دبلوماسيين أو شركات أو مستوطنين، في كل مكان من أراضينا، بما في ذلك القدس".

وتابع "رأينا قبل أيام سفير دولة عظمى يتباهى بهدم أحد بيوت سلوان، من أجل المساهمة في حفر نفق لتسهيل حركة المستوطنين. ولم يحصل ذلك في تاريخ الدبلوماسية في العالم".

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ودعا اشتية، جمعية الهلال الأحمر، إلى "تقديم شهادة مكتوبة إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن كل المعاناة التي شهدها وكان جزءا منها".

وكان كل من السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قد شاركا، الأحد الماضي، في مراسم افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

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