اخماد حريق اندلع في معمل سمنت ببابل 'صور'

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع في معمل سمنت بمركز محافظة بابل. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن فرق الدفاع المدني في مركز رتل الطوارئ تمكنت من السيطرة على نيران اندلعت في معمل سمنت بمنقطة نادر وسط محافظة بابل. Advertisements

واشار المصدر الى أن اخماد النيران تم بهمة عالية وبإداء مميز حال دون توسعها إوانتشارها الى باقي أنحاء المعمل والمعامل بأقل الخسائر المادية وبدون اي أضرار بشرية.



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