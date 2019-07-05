2.8 مليون$ لكارداشيان بسبب صورة على 'إنستغرام'

ورفعت كارداشيان قضية ضد شركة Missguided، لاستخدام الأخيرة "شخصيتها وعلامتها التجارية" دون إذن منها، من جهة، ووضع وسم (tag) لها باستمرار على "إنستغرام".

وأمر قاض في كاليفورينا بدفع الشركة تعويضات مالية بعد فشلها في الرد على دعوى كارداشيان، خاصة بعد تقديم كيم الدليل المادي، الذي اشتمل على صورة من موقع Missguided و"إنستغرام"، لعارضة تابعة للشركة وهي ترتدي فستانا ذهبي اللون مطابقا لفستان كيم الذي صمم خصيصا لها، وصورة لكيم نفسها، وإلى جانبها تعليق يقول: "لدينا فستان كيم كارداشيان، هناك بضعة أيام فقط للحصول عليه عبر الإنترنت".