فازت كيم كارداشيان بتعويض قدره 2.8 مليون دولار في دعوى قضائية ضد شركة أزياء بريطانية، بذريعة تقليد مظهرها وملابسها لكسب المال.
وأمر قاض في كاليفورينا بدفع الشركة تعويضات مالية بعد فشلها في الرد على دعوى كارداشيان، خاصة بعد تقديم كيم الدليل المادي، الذي اشتمل على صورة من موقع Missguided و"إنستغرام"، لعارضة تابعة للشركة وهي ترتدي فستانا ذهبي اللون مطابقا لفستان كيم الذي صمم خصيصا لها، وصورة لكيم نفسها، وإلى جانبها تعليق يقول: "لدينا فستان كيم كارداشيان، هناك بضعة أيام فقط للحصول عليه عبر الإنترنت".
ويقول نص الدعوى إن استخدام شركة الأزياء للصور الحقيقية لكارداشيان جعلها تبدو كأنها تعمل لحسابها وتروج لبضائعها.
ومن غير الواضح سبب عدم استجابة شركة Missguided لدعوى كارداشيان، لكنها في المقابل، قامت بحذف صور نجمة تلفزيون الواقع من حساب "إنستغرام" الخاص بها منذ ذلك الحين.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.8 مليون$ لكارداشيان بسبب صورة على 'إنستغرام' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.