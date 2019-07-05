سنجار يتسلم خمس نساء وطفل كانوا محتجزين في سوريا 'صور'

تسلم قضاء سنجار التابع اداريا الى محافظة نينوى، الجمعة، خمس نساء وطفل بعد تحريرهم من قبضة تنظيم "داعش" في سوريا. وقال مراسل الخليج 365، إن خمسة نساء وطفل محررين من قبضة تنظيم داعش كانوا محتجزين في سوريا تم تسليمهم الى مجلس قضاء سنجار. وأوضح مراسلنا ، أن النساء هن سراب نايف ، عزيمة شمو ، قسمت صالح ، هدية علي ، فائزة خلف ، اما الطفل فهو حازم قاسم . Advertisements





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