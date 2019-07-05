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16 عاماً في السجن والسبب مرض السكري

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منذ 16 عاما، يقبع المواطن السعودي سعيدان القحطاني خلف قضبان السجن، والسبب تعذر تنفيذ حكم صادر بحقه بسبب إصابته بمرض السكري.
وقالت صحيفة "عكاظ" اليوم إن "هذه القصة ليست من نسج الخيال، أو حكاية فيلم درامي للتسلية، بل قصة واقعية مؤلمة لمواطن قضى أكثر من 16 عاما وراء قضبان السجن، لأنه مريض بالسكر".

وحسب الصحيفة، فقد بدأت الحكاية كما نقلت عن القحطاني عندما صدر ضده حكم شرعي ببتر قدمه من مفصل القدم، لثبوت إدانته بإطلاق رصاص على قدم شخص أدى إلى بتر قدمه.


وأضافت الصحيفة أن القضاة الذين تعاقبوا على قضيته يرفضون تنفيذ الحكم لأن في ذلك خطورة على حياته.

ويطالب القحطاني سلطات بلاده، إما بتنفيذ حكم البتر بحقه حتى لو أدى ذلك إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياته، أو الإفراج عنه بعدما أمضى سنوات عاش خلالها أياما طويلة من العذاب والندم على فعلته.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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