16 عاماً في السجن والسبب مرض السكري

وحسب الصحيفة، فقد بدأت الحكاية كما نقلت عن القحطاني عندما صدر ضده حكم شرعي ببتر قدمه من مفصل القدم، لثبوت إدانته بإطلاق رصاص على قدم شخص أدى إلى بتر قدمه.

وأضافت الصحيفة أن القضاة الذين تعاقبوا على قضيته يرفضون تنفيذ الحكم لأن في ذلك خطورة على حياته.

ويطالب القحطاني سلطات بلاده، إما بتنفيذ حكم البتر بحقه حتى لو أدى ذلك إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياته، أو الإفراج عنه بعدما أمضى سنوات عاش خلالها أياما طويلة من العذاب والندم على فعلته.