وزير الثقافة: إدراج بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا

أكد وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، الخميس، أن إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا، بعد أن استبعدتها "اليونيسكو" من قائمة التراث المعرض للخطر.
وتابع الحمداني "تمت الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت حول الملف من قبل اليونيسكو، والتي كانت عن الصيانة التي أجريت في ثمانينيات القرن الماضي والزحف السكاني بالمحافظة".
وأشار إلى أن "وجود آثار بابل على لائحة التراث العالمي يعد منجزا للعراق وتقديرا لهذه الحضارة"، كاشفا عن "تخصيص الحكومة العراقية لـ 49 مليون دولار لإنشاء مناطق سياحية وتأهيل البنية السياحية وإجراء بعض أعمال الصيانة في المعالم، من أجل البدء بصيانة وقائية لآثار بابل".
وختم حديثه بالقول "سيكون لبابل وجه آخر وهو الوجه المشرق، خاصة وأنها ستخضع لمعايير دولية".
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