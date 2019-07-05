مقتل 4 وإصابة 36 في انفجار بسوق شعبية شمالي أفغانستان

أكدت السلطات الأفغانية، الجمعة، أن أكثر من 40 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح إثر انفجار قذيفة هاون بإحدى الأسواق الشعبية في محافظة "فارياب" شمال البلاد.

وقال سابي باش المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 36 آخرين إثر سقوط قذيفة هاون بإحدى الأسواق.

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وتشهد أفغانستان مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجومًا على المدن الكبرى.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها أي ما يعادل 55,5% من البلاد.