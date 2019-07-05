اعتقال 7 عناصر من "داعش" في مدينة الموصل بمحافظة نينوى ومحافظة كركوك

اعلنت السلطات العراقية عن "اعتقال سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في ​مدينة الموصل​ بمحافظة ​نينوى​ ومحافظة ​كركوك​"، مشيرةً إلى أن "فوج طوارئ ​الشرطة​ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية يلقي القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية".

وفي بيان لها، لفتت السطات العراقية إلى أن "البقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، تم القبض عليهم خلال عملية استباقية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، معلنة عن "اعتقال ثلاثة عناصر من "داعش" في كركوك بينهم مسؤول عقارات التنظيم الارهابي".