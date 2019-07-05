رئيس الوزراء الإيطالي أشاد بدور روسيا الهام في حل النزاعات بالعالم

أشاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بـ"قدرة موسكو على لعب دور هام في حل النزاعات الإقليمية عبر العالم"، مشيراً إلى "اننا بحثنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من قضايا السياسة الدولية في جو من العمل الودود والمثمر للغاية. اتفقنا على ضرورة اعتماد نهج شامل ومنفتح للحوار من أجل الشروع في معالجة الأزمات الإقليمية الكبرى، بدءا من ليبيا وسوريا، ووصولا إلى أوكرانيا وفنزويلا".
ولفت إلى "أنني أزداد قناعة بأنه يمكن لموسكو أن تلعب دورا هاما في تسوية هذه الأزمات"، مشيراً إلى أن "الصداقة والحوار وتعزيز التعاون الثنائي والتبادل الثقافي هي العبارات الأنسب لوصف اللقاء الأخير مع الرئيس الروسي".
وكان بوتين قد زار إيطاليا أمس الخميس، وعقد محادثات مع المسؤولين الإيطاليين والتقى البابا فرنسيس في الفاتيكان.
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