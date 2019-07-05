خارجية إيران تطالب لندن بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق

طالبت ​وزارة الخارجية الايرانية​ السلطات البريطانية بالافراج الفوري عن ناقلة ​النفط​ المحتجزة في ​جبل طارق​.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط عملاقة كانت متجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها خالفت قوانين الاتحاد الأوروبي.

واعلن وزير الخارجية الإسباني بالوكالة، إن السفينة "غريس 1" احتجزت بطلب من الولايات المتحدة.

واعلنت حكومة جبل طارق إن أفرادا من البحرية البريطانية شاركوا في العملية، إلى جانب مسؤولي الجمارك والشرطة المحلية. وأوضحت أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السفينة، كانت تنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس السورية.

وتقع المصفاة المذكورة تحت حظر أوروبي على الصادرات إلى سوريا، كما قال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو.