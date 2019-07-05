ارسلان:التهجم على وزير الدفاع من أقزام الرجال لتغطية أفعالهم غير مقبول

رأى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ ان "التهجم على وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ زوراً وبهتاناً من أقزام الرجال لتغطية أفعالهم المشينة بالتحريض ونصب الكمائن والتبلي على المجتمع غير مقبول وتصرف يدل على تغطية كاملة لجريمة محاولة اغتيال ​صالح الغريب​ ومن معه".

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "لومنا على وزير الدفاع بأنه لم يدل بعد بما سلمناه من أدلة دامغة عن ​تفاصيل​ ما جرى من اكثر من كمين مسلح وبالتالي هو الذي كان موجوداً على بعد كيلومترين من ما حدث". وقال: "كفى تزويراً وتشويشاً على عمل ومسار التحقيقات ونطالب وزير الدفاع بأن يقول ما يعرفه وما بحوزته من فيديوهات وشهادات".