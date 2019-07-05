ارسلان:التهجم على وزير الدفاع من أقزام الرجال لتغطية أفعالهم غير مقبول

رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ان "التهجم على وزير الدفاع الياس بو صعب زوراً وبهتاناً من أقزام الرجال لتغطية أفعالهم المشينة بالتحريض ونصب الكمائن والتبلي على المجتمع غير مقبول وتصرف يدل على تغطية كاملة لجريمة محاولة اغتيال صالح الغريب ومن معه".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "لومنا على وزير الدفاع بأنه لم يدل بعد بما سلمناه من أدلة دامغة عن تفاصيل ما جرى من اكثر من كمين مسلح وبالتالي هو الذي كان موجوداً على بعد كيلومترين من ما حدث". وقال: "كفى تزويراً وتشويشاً على عمل ومسار التحقيقات ونطالب وزير الدفاع بأن يقول ما يعرفه وما بحوزته من فيديوهات وشهادات".
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