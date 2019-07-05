نجم: نحن ضد الاحتكار وكل من لديه دفتر عمومي يحق له بلوحة عمومية

علق رئيس لجنة الاشغال عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ على موضوع طرح 15 ألف لوحة إلى الاسواق للنقل العام، قائلا " يهمنا في ​مجلس النواب​ أن يكون لدينا انتظاما عاما في ​الدولة​ وبشكل حقيقي"، مؤكداً أنه "طالما هناك ​شاحنات​ وسيارات تعمل بصورة غير شرعية لا يمكننا ان نكمل على هذا النحو".

وفي حديث إذاعي، أكد نجم "اننا نحاول تنظيم موضوع اللوحات في الاسواق ونحاول تنظيم الكثير من الامور"، مشيراً إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزرة الداخلية ​ريا الحسن​ ووزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ ووزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ طالبوا بتطبيق القوانين ولا يمكن أن تسير سيارات سياحية من دون معرفة من يقودها"، مشدداً على أنه "يهمنا ان يكون لدينا انتظام عام وحقيقي هناك شاحنات وميني باصات تعمل بشكل غير قانوني ونحن ضد الاحتكار وكل من لديه دفتر عمومي يحق له بلوحة عمومية".