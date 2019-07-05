مروان فياض: نحن ضد انزال 15 الف لوحة تاكسي و15 الف لوحة ميني باص إلى الاسواق

أكد رئيس "​الاتحاد العام ل​نقابات السائقين​ وعمال النقل​ في ​​لبنان​​" ​​مروان فياض​ في حديث إذاعي أن "لبنان لا يمكنه أن يتحمل الاعداد الكبيرة من اللوحات ونحن ضد انزال لوحات جديدة"، مشيراً إلى أن "إننا ضد انزال 15 الف لوحة تاكسي و 15 الف لوحة ميني باص كان الاجدى اجراء دراسة للسيارات الموجودة واجبار ​الدولة​ العمل على تطبيق ​قانون العمل​".

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