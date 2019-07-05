حسن يعقوب: المجلس العدلي لا يقدم ولا يأخر

سأل رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ عن "سبب الانقسام حول تحويل ملف شهداء الشحار الى ​المجلس العدلي​"، مشيراً إلى أنه "لا زال ينظر و يؤجل منذ اربعين سنة في قضية تغييب والدي والامام الصدر ورفيقهم ولا زال القذافي امامه حي يرزق يبحث له عن شهادة وفاة وصدقوني انها ليست مزحة".

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