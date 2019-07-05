النشرة: سرحان وصل الى قصر عدل زحلة ضمن جولة له في منطقة البقاع الغربي وراشيا

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة أن وزير العدل ​ألبرت سرحان​، وصل الى ​قصر العدل​ في ​مدينة زحلة​، وهي المحطة الأولى له ضمن جولة تتضمن قصر عدل زحلة مطرانية الروم الأرثوذوكس وبعض قصور العدل في ​منطقة البقاع​ الغربي و​راشيا​.

ويعقد في هذه الاثناء إجتماعا مع الرئيس الأول أسامة اللحام ومدعي عام البقاع منيف بركات وعدد من القضاة بحضور عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون.