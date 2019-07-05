النشرة: سرحان وصل الى قصر عدل زحلة ضمن جولة له في منطقة البقاع الغربي وراشيا

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أفاد مراسل "النشرة" في زحلة أن وزير العدل ألبرت سرحان، وصل الى قصر العدل في مدينة زحلة، وهي المحطة الأولى له ضمن جولة تتضمن قصر عدل زحلة مطرانية الروم الأرثوذوكس وبعض قصور العدل في منطقة البقاع الغربي وراشيا.
ويعقد في هذه الاثناء إجتماعا مع الرئيس الأول أسامة اللحام ومدعي عام البقاع منيف بركات وعدد من القضاة بحضور عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون.
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