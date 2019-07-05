عبدالله: نواب التيار البرتقالي هالهم فشل الكمين الذي اعدوه لفتنة داخلية في الجبل

اشار عضوة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الى انه "ملفت هجوم نواب "التيار البرتقالي" على الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب السابق وليد جنبلاط البارحة، وكأنه استفزهم لقاء عين التينة، ونجاح مساعي مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
اضاف عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هالهم فشل الكمين الذي اعدوه لفتنة داخلية في الجبل، وكل نعوت الاقطاع، والمليشياوية، والاحادية، لن تغطي بروز الداعشية الجديدة تحت غطاء استعادة الدور".
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