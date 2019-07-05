عبدالله: نواب التيار البرتقالي هالهم فشل الكمين الذي اعدوه لفتنة داخلية في الجبل

اشار عضوة ​اللقاء الديمقراطي​ النائب بلال عبدالله الى انه "ملفت هجوم نواب "التيار البرتقالي" على ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ورئيسه النائب السابق ​وليد جنبلاط​ البارحة، وكأنه استفزهم لقاء ​عين التينة​، ونجاح مساعي مدير عام الامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​.

اضاف عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هالهم فشل الكمين الذي اعدوه لفتنة داخلية في الجبل، وكل نعوت الاقطاع، والمليشياوية، والاحادية، لن تغطي بروز الداعشية ​الجديدة​ تحت غطاء استعادة الدور".