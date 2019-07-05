طليس: الزميل حسين جانبين هو شهيد لقمة العيش واهمال وإستهتار الدولة تجاه مواطنيها

أكد رئيس إتحادات ​النقل البري​ في ​لبنان​ ​​​بسام طليس​​ أن "الزميل حسين جانبين هو شهيد لقمة العيش واهمال وإستهتار ​الدولة​ تجاه مواطنيها ونحن ذاهبون الى تحرك تصعيدي يوم الخميس المقبل مع نقابة شاحنات النقل الخارجي والمبردة يتم تحديد آلياته في وقت لاحق"، مشيراً إلى أنه "على الحكومة والمسؤولين تطبيق النظام والنقابة ليست الجهاز التنفيذي للمعالجة".

وفي حديث إذاعي، لفت طليس إلى أن "موضوع دخول ​الشاحنات​ السورية ومنعها أو عدم منعها ليس دوري بل دور الاجهزة والادارات المعنية وأنا بأي صفة يمكنني منع دخولها؟"، مؤكداً "أنني مع تطبيق ​قانون العمل​ وتطبيق الاتفاقات الحاصلة على الجميع وعلى ​الحكومة اللبنانية​ أن تسهر على تنفيذ هذا الموضوع".