زلزال قوته 6.4 درجة يهز جنوب كاليفورنيا وتقارير عن وقوع أضرار

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قويا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب جنوب كاليفورنيا قرب مدينة ريدجكريست على بعد نحو 175 كيلومترا شمال شرقي مدينة لوس أنجلوس اليوم الخميس 4 يوليو/تموز.

وقالت الهيئة إن الزلزال هو الأشد منذ 20 عاما، مشيرة إلى أنه كان قريبا من سطح الأرض، إذ كان على عمق نحو 8.7 كيلومتر فقط مما زاد من تأثيره.

وتركز الزلزال في منطقة كثيفة بالسكان في لوس أنجلوس وسبب أضرارا بمليارات الدولارات.

من جانبها، أعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة كيرن على تويتر، إنها تتعامل مع "نحو 24 حادثا يتراوح بين الحاجة إلى مساعدة طبية ومكافحة حرائق في مبان داخل وحول مدينة ريدجكريست في كاليفورنيا".

وقالت بيجي بريدون رئيسة بلدية المدينة في حديث لمحطة "سي.إن.إن" التلفزيونية، إن أشياء تتساقط من المباني وتصيب الناس وإن المدينة شعرت بعدة توابع للزلزال.

وأضافت بريدون، أن حرائق اندلعت كما كسرت خطوط للغاز. وقالت "نحن معتادون على الزلازل، لكن لم نعتد على زلازل بهذه القوة".

وشعر السكان بالزلزال في أرجاء لوس أنجلوس وإلى الشمال حتى فريسنو وإلى الشرق حتى لاس فيغاس في نيفادا.

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وقال مسؤولون في ولاية باها المكسيكية إلى الجنوب من الحدود، إن السكان شعروا بالهزة هناك حيث تم إخلاء مبان في بلدتي تيخوانا ومكسيكالي.

وتقع كاليفورنيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادي وكل المناطق التي يمر بها معرضة للزلازل.

ولم يتسن الوصول بعد إلى السلطات في منطقة ريدجكريست للتعليق.

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