روسيا تكشف ..الغواصة التي تعرضت للحريق نووية

دبي - بواسطة محمد فارس كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى أن غواصة عسكرية سرية اندلع فيها حريق قبل ثلاثة أيام كانت تعمل بالطاقة النووية، مضيفا أن وزير الدفاع طمأنه بأنه تمت السيطرة على مفاعلها بسلام. © picture-alliance/dpa/Tass Provided by Deutsche Welle

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الخميس (الرابع من تموز/ يوليو ) وجود مفاعل نووي في الغواصة التي تعرضت لحريق مؤخرا أسفر عن مقتل 14 من أفراد طاقمها. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الوزير القول :"قسم المفاعل النووي في هذه الغواصة معزول تماما وغير مأهول، إضافة إلى ذلك، اتخذ الطاقم كل الإجراءات اللازمة لحماية المفاعل، وهو في حالة الجهوزية الكاملة للعمل". وهذا التصريح هو أول تأكيد رسمي على وجود مفاعل في غواصة الأبحاث العلمية المذكورة.

وواجه مسؤولون روس اتهامات بمحاولة إخفاء جميع تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 14 بحارا أثناء قيامهم بما وصفته وزارة الدفاع بمسح لقاع البحر بالقرب من القطب الشمالي.

وأدى بطء موسكو في الكشف عن تفاصيل بشأن الحادث إلى عقد مقارنات مع الغموض الذي تعامل به الاتحاد السوفيتي مع كارثة محطة تشرنوبيل النووية عام 1986، وحادث مميت آخر لغرق الغواصة النووية كورسك عام 2000 والذي أودى بحياة 118 شخصا.

وقالت روسيا، التي ترى أن التفاصيل الخاصة بحادث الغواصة الأخيرة سرية، إن الحريق وقع يوم الاثنين، لكن لم يعلن عنه رسميا سوى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

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وبعد زيارة قام بها الوزير أمس إلى مقر الأسطول الشمالي في مدينة سيفيرومورسك بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين للاطلاع على سير التحقيق في ملابسات الحادث، أبلغ شويجو اليوم بوتين بأن "الحريق اندلع في قسم بطاريات الغواصة، وانتشر إلى أقسام أخرى، دون أن يعطل عمل المفاعل النووي المزودة به الغواصة".

ووجه بوتين بمنح أوسمة الشرف لأفراد طاقم الغواصة "الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ رفاقهم والغواصة ذات الأهمية العلمية والتقنية لروسيا."

وكان الكرملين قد أكد أمس الأربعاء أنه "لن يعلن" المعلومات المفصلة المتعلقة بالحريق الذي أدى إلى مقتل 14 بحاراً في غواصة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد، مشيراً إلى أنها تعتبر من "أسرار الدولة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "هذه المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام. إنها تندرج في فئة أسرار الدولة".

ع.أ.ج/ ط أ (رويترز، د ب ا، أ ف ب)