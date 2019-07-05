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وفاة ثلاثيني أضرم النار في جسده بعد خلاف مع عائلته

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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لقي شاب في الثلاثينيات من عمره، مصرعه مساء اليوم الخميس، متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة، بعدما عمد إلى إضرام النار في نفسه، داخل منزله والديه بني عياض إقليم أزيلال

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك توفي قبل ساعة،  في إحدى مستشفيات الدار البيضاء، إثر تأثره بمضاعفات النار، الذي أضرمه يوم أمس في نفسه أمام منزل والديه ببني عياط.

وأضاف المصدر ذاته، أن خلاف بين الهالك وعائلته، بعد رفض هذه الأخيرة مده بمبلغ من المال، مضيفا أن الضحية تم نقله على الفور إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، ومنه إلى الدار البيضاء حيث لفظ أنفاسه الأخيرة .

هذا وفتح مصالح الدرك الملكي بني عياط، تحقيقا حول ضروف وملابسات الحادث، في حين تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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