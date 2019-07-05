وفاة ثلاثيني أضرم النار في جسده بعد خلاف مع عائلته

لقي شاب في الثلاثينيات من عمره، مصرعه مساء اليوم الخميس، متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة، بعدما عمد إلى إضرام النار في نفسه، داخل منزله والديه بني عياض إقليم أزيلال

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك توفي قبل ساعة، في إحدى مستشفيات الدار البيضاء، إثر تأثره بمضاعفات النار، الذي أضرمه يوم أمس في نفسه أمام منزل والديه ببني عياط.

وأضاف المصدر ذاته، أن خلاف بين الهالك وعائلته، بعد رفض هذه الأخيرة مده بمبلغ من المال، مضيفا أن الضحية تم نقله على الفور إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، ومنه إلى الدار البيضاء حيث لفظ أنفاسه الأخيرة .

هذا وفتح مصالح الدرك الملكي بني عياط، تحقيقا حول ضروف وملابسات الحادث، في حين تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات .