المغرب «يستسقي» في أمريكا

أبدى المغرب، في الفترة الأخيرة، حرصا كبيرا على الاستفادة من التجربة والتقنية الأمريكيتين في مجال تعبئة المياه وتخزينها، في سياق شبح ندرة المياه الذي يخيّم على مستقبل المملكة.

وهكذا، حلّ وزير النقل والتجهيز والماء، عبد القادر اعمارة، بداية هذا الأسبوع، بواشنطن، والتقى عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستأثرت نقطة واحدة على جل الاهتمام، هي موضوع الماء.

وزار اعمارة والوفد المرافق له عددا من المنشآت المائية، واطلع على نماذج من الخبرة الأمريكية في مجال التخزين، فيما كان المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء قد قام بزيارة تقنية مماثلة قبل بضعة أيام، حسب ما كشفه موقع afrik21.