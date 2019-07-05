اللد: الشرطة تعتدي على امرأة عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُقد اجتماع طارئ في اللد مساء أمس، الخميس، في أعقاب اعتداء أفراد من الشرطة على امرأة عربية، كما ظهر في شريط فيديو.

وشارك في الاجتماع أعضاء البلدية العرب عن قائمة النداء العربي اللداوية والنهضة، وأئمة المساجد، وأعضاء اللجنة الشعبية، وعدد من المواطنين.

وذُكر في الاجتماع أن كل ذنب هذه المرأة أنها كانت تريد أخذ ابنتها من الحضانة، مما حدا بالشرطي تحرير مخالفة ضدها واعتقالها ونزع حجابها عن رأسها وكسر يدها، واستعمال العنف المفرط ضدها.

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وساد الغضب الشديد الاجتماع إثر هذا الاعتداء، وطالب الحضور إصدار بيان شديد اللهجة ضد الشرطة وضد البلدية على تصرفها العنصري ضد المواطنين العرب.

وتقرر القيام بسلسلة خطوات احتجاجية بينها تنظيم مظاهرة احتجاجية غاضبة أمام مركز الشرطة.