شعارات معادية للعرب في جامعة تل أبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خط متطرفون يهود عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب في جامعة تل أبيب- الشّيخ مونّس، مساء أمس الخميس.
وقال عدد من الطلاب العرب إنهم فوجئوا بخط العبارات العنصرية المعادية التي كُتبت على الجدران في المنطقة التي يسكن بها الطلاب العرب، ومنها "عربي= مخرب" و"كهانا صدق" و"عربي احذر..." وغيرها.
وقالت "جفرا - التّجمّع الطلّابي في تل أبيب" إن "خفافيش الليل ‘تدفيع الثمن’ أبناء كهانا يكتبون على الجدران في المنطقة التي يسكن فيها طلّابنا العرب الشّيخ مونّس الطّريق المؤديّة للجامعة. باقون على صدوركم".
وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على العرب، وحملوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتواطؤ في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.
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