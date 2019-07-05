واشنطن عن إحتجاز ناقلة النفط الايرانية: نبأ ممتاز

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن توقيف ناقلة النفط الإيرانية “نبأ ممتاز”. وكتب على تويتر: بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس 1، المحمّلة بالنفط الإيراني إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتابع بولتون: أمريكا وحلفاؤنا سيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق من الافادة من هذه التجارة غير القانونية، من دون أن يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت اعتراض الناقلة.