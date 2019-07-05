الان تتابع مصرع حوثيين وإصابة آخرين في البيضاء اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
نفذ الجيش اليمني كميناً محكماً ضد ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد.وأوقع الجيش الوطني بعناصر الميليشيا في منطقة شعب بأحواص، جنوب جبل صوران الاستراتيجي بجبهة مديرية ناطع، حسب ما ذكر موقع “سبتمبرنت” الإخباري اليمني.
وأسفر الكمين عن مصرع عنصرين من ميليشيا الحوثي، وجرح آخرين.
وعقب الكمين قصف الجيش اليمني مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية في تلك المناطق.
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