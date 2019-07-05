اخبار العالم

مناورات روسية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو "سي بريز"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، أن ​القوات​ الروسية ستبدأ ب​مناورات​ عسكرية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات ​حلف شمال الأطلسي​ "سي بريز (نسيم البحر).

وأضاف "بدأت ​السفن​ الحربية الروسية بالتجمع في البحر الأسود للتدريب على أنشطة قتالية كان مخطط لها".

وأشار إلى أن "نحو عشر سفن ستشارك في التدريبات، ولا سيما سفن الإنزال الكبيرة، آزوف وقيصر كونيكوف، وسفن ال​صواريخ​ الصغيرة أوريخوفو-زويفو وميراج، وصواريخ إيفانوفيتس، ونابريجنيي تشلني، وصواريخ آر 60".

هذا ويشارك في مناورات الناتو التي تجري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، نحو 900 عسكري من ​الولايات المتحدة​ الأمريكية و​أوكرانيا​ و​بلغاريا​ و​رومانيا​ و​تركيا​ و​جورجيا​ بمشاركة أكثر من 30 قطعة عسكرية مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناورات روسية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو "سي بريز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا