مناورات روسية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو "سي بريز"

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، أن ​القوات​ الروسية ستبدأ ب​مناورات​ عسكرية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات ​حلف شمال الأطلسي​ "سي بريز (نسيم البحر).

وأضاف "بدأت ​السفن​ الحربية الروسية بالتجمع في البحر الأسود للتدريب على أنشطة قتالية كان مخطط لها".

وأشار إلى أن "نحو عشر سفن ستشارك في التدريبات، ولا سيما سفن الإنزال الكبيرة، آزوف وقيصر كونيكوف، وسفن ال​صواريخ​ الصغيرة أوريخوفو-زويفو وميراج، وصواريخ إيفانوفيتس، ونابريجنيي تشلني، وصواريخ آر 60".

هذا ويشارك في مناورات الناتو التي تجري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، نحو 900 عسكري من ​الولايات المتحدة​ الأمريكية و​أوكرانيا​ و​بلغاريا​ و​رومانيا​ و​تركيا​ و​جورجيا​ بمشاركة أكثر من 30 قطعة عسكرية مختلفة.