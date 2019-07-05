مناورات روسية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو "سي بريز"

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، أن القوات الروسية ستبدأ بمناورات عسكرية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسي "سي بريز (نسيم البحر).
وأضاف "بدأت السفن الحربية الروسية بالتجمع في البحر الأسود للتدريب على أنشطة قتالية كان مخطط لها".
وأشار إلى أن "نحو عشر سفن ستشارك في التدريبات، ولا سيما سفن الإنزال الكبيرة، آزوف وقيصر كونيكوف، وسفن الصواريخ الصغيرة أوريخوفو-زويفو وميراج، وصواريخ إيفانوفيتس، ونابريجنيي تشلني، وصواريخ آر 60".
هذا ويشارك في مناورات الناتو التي تجري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، نحو 900 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا وجورجيا بمشاركة أكثر من 30 قطعة عسكرية مختلفة.
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