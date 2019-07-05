ديلي تلغراف: أخيرا اعترف بوتين بأن النيران اشتعلت في غواصة روسية نووية

نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية مقالا بعنوان "أخيرا اعترف بوتين بأن النيران اشتعلت في غواصة روسية نووية"، مشيرة الى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اعترف أخيرا بأن الغواصة التي اشتعلت فيها النيران وأدت إلى مقتل 14 بحارا الإثنين الماضي كانت غواصة نووية لكن ​وزارة الدفاع الروسية​ أكدت أن المفاعل النووي للغواصة لم يتعرض لأي مشاكل، وذلك بعدما عاد وزير الدفاع ​سيرغي شويغو​ إلى ​موسكو​ قادما من ميناء سيفروموريسك حيث تم نقل الغواصة والكشف عليها، وقدم تقريرا لبوتين".

ولفتت الى أن "شويغو أكد لبوتين أن سبب الحريق كان اشتعال وحدة بطاريات ​الطاقة​ في الغواصة ما سبب حريقا صغيرا امتد سريعا لمختلف أنحاء الغواصة التي كانت مخصصة للغوص العميق بغرض الأبحاث العلمية في بحر بارنتس"، مبينة أن "الغواصة كانت تُسمى "لوشريك" على اسم حصان كارتوني من عهد الاتحاد السوفيتي وكانت قادرىة على الغوص حتى عمق 10 آلاف قدم وبإمكانها قطع الكابلات وإيصالها بدقة تحت الماء".