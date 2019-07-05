وزير المالية الفرنسي: "إنستكس" ستنجز أول صفقة مع إيران في غضون أيام

لفت وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم إلى "اننا نأمل في أن تستكمل آلية تجارية خاصة جرى إنشاؤها مع ​إيران​ أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى "اننا نريد أن تدخل إنستكس حيز النفاذ في غضون أيام قليلة ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام وآمل في أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة".

وأشار إلى أن "أول معاملة ستكون محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة".