أعلنت النيابة العامة الجورجية أن "بعض الأشخاص حاولوا من خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة تبليسي ليلة 20-21 حزيران الماضي الانقلاب على الحكومة في البلاد"، مشيرةً إلى "انها ووزارة الداخلية تجريان تحقيقا مشتركا في أعمال العنف التي تخللت المظاهرات في 20 و21 حزيران، ومحاصرة البرلمان".
وأشارت إلى أنّ "المتظاهرين استخدموا القوة للسيطرة على مبنى البرلمان، في 20 حزيران، وحاولوا السيطرة على الحكم"، قائلة "وفق الأدلة التي بأيدينا وإدلاء العشرات من الأشخاص بتصريحاتهم، نحقق في تخطيط الإطاحة بالحكومة والسيطرة عليها من خلال استخدام العنف".
وأوضحت أنّ "الأشخاص كانوا يخططون للسيطرة على مبنى البرلمان، وتنظيم أعمال تحريضية في عموم البلاد، لافتا إلى أنّ القوات الأمنية أحبطت هذه المحاولة".
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة الجورجية: نحقق في محاولة انقلاب تقف وراء المظاهرات بالبلاد الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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