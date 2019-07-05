اعتقال شخصين بعد احتجاجات عنيفة أمام البيت الأبيض

أعلن مسؤولو الشرطة السرية الأميركية أنه تم اعتقال شخصين، بالتزامن مع احتفالات "يوم الاستقلال"، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين متظاهرين من مؤيدي ومعارضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذين أضرم بعضهم النار في العلم الأميركي خارج البيت الأبيض.
وكانت مظاهرات احتجاجية قد تحولت إلى اشتباكات عنيفة بينما كانت على مسافة قريبة من احتشاد المواطنين الأميركيين الذين تجمعوا لمتابعة خطاب الرئيس الأمريكي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للولايات المتحدة ومشاهدة الفعاليات والألعاب النارية.
وقامت مجموعة من المتظاهرين من الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي بمشابكة أذرعتهم وإضرام النار في العلم الأمريكي، بينما كانوا يهتفون "لم تكن أميركا أبدا عظيمة" حين تدخل أفراد الشرطة السرية بسرعة لإضرام النار.
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