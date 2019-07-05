أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "رواد ​الفضاء​ الأميركيين سيزورون قريبا ​القمر​ من جديد، كما سينطلقون إلى كوكب ​المريخ​ ليرفعوا هناك العلم الأميركي"، مشيراً إلى أنه "قبل 50 عاما، شهد ​العالم​ انطلاق ​سفينة​ الفضاء "أبولو" ورفع علم أميركي على سطح القمر. سنعود إلى القمر قريبا وسنرفع العلم الأميركي على المريخ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنعود إلى القمر ونرفع العلم الأميركي على المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.