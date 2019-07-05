أبو الحسن: جنبلاط أكد أننا تحت سقف القانون ولا مشكلة من جانبنا بتسليم المطلوبين

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ إلى أن "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أكد منذ اللحظة الاولى أن الحزب تحت سقف القانون ولا مشكلة بتسليم المتهيمن وعلى القانون أن يطبق على الجميع واهالي جرحى قبرشمون تقدموا امس بادعاء على 20 شخصا"، مشيراً إلى أن "المطلوب تحسين الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية".

وفي حديث إذاعي، أشار أبو الحسن إلى "اننا لا نسعى لتحالفات وتوازنات جديدة ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بادر ونظم اللقاء مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وكان لقاء مصارحة معه وما يجمعنا مع الحريري أكبر بكثير من ما يفرقنا وهو يبقى حامل الارث وابن ​رفيق الحريري​ وهناك اختلاف حول بعض الامور الاساسية عبرنا عنها وكان لقاء جدي وأيجابي".