بطيش: مجلس الوزراء ليس في جو فرض ضريبة على المحروقات بالوقت الحالي

علق وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ على موضوع زيادة 2 بالمئة على الاستيراد قائلا: "في الاجتماع مع لجنة المال كان موقفي بأنه لم يعد للموضوع هدف اقتصادي ووزير المالية يبحث عن حلول وحتى الان نحن بانتظار الحل وقد حصلت اتصالات من قبل النائب ابراهيم كنعان ووزير الصناعة وائل ابو فاعور والنائب نعمة افرام لايجاد حل مناسب".

وحول موضوع فرض ضريبة على المحروقات، قال: "لم يبحث الموضوع اطلاقا لا في مجلس الوزراء ولا حتى على صعيد الاتصالات فمجلس الوزراء ليس في هذا الجو بالوقت الحالي ونحن كحكومة لدينا كل العزم للاطلاع على الارقام المالية العامة بشكل دوري".