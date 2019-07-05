حاتم ماضي: إحالة الجرائم إلى المجلس العدلي لا تخضع لشروط محددة

أوضح النائب العام التمييزي السابق القاضي ​حاتم ماضي​ أن إحالة الجرائم إلى ​المجلس العدلي​ لا تخضع لشروط محددة، وأكد ماضي في حديث صحفي أنه "لا معيار قانونياً لإحالة قضية الجبل أو غيرها إلى المجلس العدلي".

وقال: "الأمر يخضع لاستنسابية ​مجلس الوزراء​، فإذا رأى أن الجريمة تمسّ ​أمن الدولة​ الداخلي يصدر مرسوماً بإحالتها إلى المجلس العدلي، وليس مضطراً لإعطاء مبررات لذلك"، معتبراً أنه "قرار سياسي في شأن قضائي". وشدد ماضي على أن "كلّ الجدل القائم حالياً هو سياسي ولا علاقة له بالقانون".