أبي راشد: بيروت تسعى لشراء محرقة عشر مرات أكبر من النفايات التي لديها

اعتبر رئيس الحركة البيئية ​بول أبي راشد​ أن "ما يطرح عن محرقة في ​بيروت​ لحرق 850 طنا من ​النفايات​ غير منطقية لان بيروت تنتج 650 طن من الفايات يوميا، 350 طن هي من النفايات العضوية التي لا يمكن حرقها و200 طن ورق وكرتون يمكن أعادة تدويرها أي 550 طن ما يعني انه يبقى 100 طنا وإذا شاء احد أن يحرقها فهي لا تتخطى الـ80 طنا".

وفي حديث إذاعي، أشار أبي راشد إلى أن "بيروت تسعى لشراء محرقة عشر مرات أكبر من النفايات التي لديها والتي إذا وافق العلم عليها ليست بحاجة لهذه المساحة الكبيرة"، لافتاً إلى أن "الحل البديل للمحارق هو التسبيغ فأكثر من نصف النفايات محلول وما يبقى من المرصودات يمكن أن يذهب الى المطامر الموجودة".