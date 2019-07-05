مصطفى علوش: لا أظن أن زيارة باسيل إلر طرابلس مفيدة في هذا الوقت

علق القيادي في تيار "المستقبل" الوزير السابق ​مصطفى علوش​ على إمكانية زيارة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلر ​طرابلس​، قائلا "لا نعرف حتى الآن إن كان باسيل سيزور طرابلس هذا الاسبوع لانه لم يتم التنسيق ولم تأت أي تعليمات من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بهذا الخصوص".

وفي حديث إذاعي، لفت علوش إلى أن "باسيل ليس شخصية تتقبل النصبح لانه يظن أنه يعلم كل شيء وقادر على كل شيء ولا أظن أن الزيارة مفيدة في هذا الوقت"، معتبراً أن "هذه الزيارة ستزيد من التشنج ومن ردات الفها وهو يتصرف كمتجاهل"، مشيراً إلى أن "باسيل لا بعتبر حاله معني بما حدث في الجبل لذلك القضية تحتاج لمزيد من التحضير قبل أن يأتي وتكون زيارته ناجحة".