تعميم صورة مفقود غادر منزل ذويه في الشوف ولم يعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة مجد عبد الكريم العيشات من مواليد عام 2003، سوري الجنسية الذي غادر بتاريخ 02/07/2019 منزل ذويه الكائن في بلدة دميت في ​الشوف​ الى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه"، طالبةً من المواطنين الذين شاهدوه أو لديه أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة ​دير القمر​ في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 511132/05، 510061/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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