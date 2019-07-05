داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه عبد الرحمن مبسوط في حزيران الماضي بطرابلس

أعلن تنظيم "داعش" عبر صحيفة النبأ التابعة له مسؤوليته عن هجوم على دورية أمنية ب​مدينة طرابلس​ الشهر الماضي والتي استشهد فيها 4 عناصر من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​.

واكد التنظيم فى صحيفته الأسبوعية إن المهاجم من "جنود الخلافة". ولم يقدم التنظيم دليلا على ما قاله.

وكانت مراكز عسكرية تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة طرابلس قد تعرضت إلى إطلاق نار في الثالث من حزيران الماضي قبل ان يقوم منفذ الهجوم عبد الرحمن مبسوط بتفجير نفسه .