أعلن تنظيم "داعش" عبر صحيفة النبأ التابعة له مسؤوليته عن هجوم على دورية أمنية بمدينة طرابلس الشهر الماضي والتي استشهد فيها 4 عناصر من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
واكد التنظيم فى صحيفته الأسبوعية إن المهاجم من "جنود الخلافة". ولم يقدم التنظيم دليلا على ما قاله.
وكانت مراكز عسكرية تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة طرابلس قد تعرضت إلى إطلاق نار في الثالث من حزيران الماضي قبل ان يقوم منفذ الهجوم عبد الرحمن مبسوط بتفجير نفسه .
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه عبد الرحمن مبسوط في حزيران الماضي بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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