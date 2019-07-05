بالصور – حملات تموينية مفاجئة على محطات البنزين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نفذت أجهزت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات تموينية مفاجئة على محطات البنزين، مساء أمس الخميس، لمتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، ومنع التلاعب في الوقود سواء بالامتناع عن بيعه أو بزيادة سعره دون صدور تعليمات جديدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية عقدت غرفة عمليات رئيسية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية منذ أمس الخميس ومستمرة في عملها، كما نفذت حملات على مستوى الإدارات التموينية الفرعية في أحياء غرب، العجمي، العامرية،وسط وشرق، الجمرك، المنتزه، ومدينة برج.​

وأضاف في تصريح صحفي، أنه جرت متابعة حركة المواد البترولية بالمحطات المختلفة سولار وبنزين 80 و بنزين 92 وبنزين 95 و التأكد من حركة البيع لمنع وجود تكدسات والتحقق من عدم وجود امتناع عن البيع كما جرت مراجعة السجلات الموثقة في هذا الشأن أرقام 118 و21 ومطابقتهما وتسجيل قراءات عدادات تموين المحطات.

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وأشار إلى أنه يجرى التحقق من عدم وجود تلاعب أو مخالفات أو استغلال للمواطنين أو امتناع عن البيع بغرض التخزين، بالإضافة إلى عمل جرد في بعض المحطات التي بها ماكينات تموين متوقفة، وذلك للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.

وطبقًا للموازنة العامة الجديدة 2019- 2020، من المقرر رفع الدعم عن الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.