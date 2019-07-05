اتهام ابن زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بغسيل الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (د ب أ): وجهت لابن زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق اليوم الجمعة اتهامات بغسيل الأموال. وأوردت وكالة أنباء برناما الماليزية أنه تم اتهام رضا عزيز بخمس تهم غسيل للأموال بزعم تلقي أموال غير قانونية بلغ مجموعها 248 مليون دولار. ودافع عزيز عن نفسه بأنه غير مذنب في جميع التهم الخمس، وأُفرج عنه بكفالة قيمتها مليون رينجت ماليزي (242 ألف دولار).

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