كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة المسح الجيولوجي: 73 هزة ارتدادية على الأقل بعد زلزال كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن 73 هزة ارتدادية على الأقل وقعت عقب الزلزال الذى ضرب جنوب كاليفورنيا، الخميس.

وذكرت قناة (سى.إن.إن.) الأمريكية أن هذا الزلزال، الذى بلغت قوته 6.6 درجة، يُعد هو الأقوى من نوعه خلال العشرين عاماً الماضية.

وكان مسؤول أمريكى قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن طواقم الإنقاذ استجابت لـ24 حريقاً طارئاً بعد زلزال كاليفورنيا.