كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يتلف ألفي لغم وعبوة في معقل مليشيا الحوثي بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتلف الجيش اليمنى اليوم 2000 لغم وعبوة متفجّرة زرعتها مليشيا الحوثى الإنقلابية فى الطرقات ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للمليشيات الحوثية.

ونقل المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكرى قوله إنّ الفرق الهندسية أتلفت نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد أن انتزعتها وجمعتها خلال الأيام الماضية من المناطق المحرّرة قبالة جبل الخرشعى بالملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بصعدة.

وأضاف أن تلك العبوات تنوعت بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الطرقات وفي المزارع والأماكن العامة ، لافتاً إلى أنّ هذه المليشيا تعمّدت تمويه الألغام بهدف الإضرار المباشر بالمدنيين.

وأشار المصدر ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، إلى أنّ الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني تواصل تنفيذ عمليات مسح للمناطق المحرّرة وتطهيرها من الألغام الحوثية في إطار حرصها الدائم على حياة المواطنين وممتلكاتهم وبما يمكنهم من ممارسة حياتهم بأمن وسلام.