مصادر المستقبل للجمهورية: لا توجيه لقاعدتنا في طرابلس لاستقبال باسيل

أكدت مصادر ​تيار المستقبل​ لـ"الجمهورية"، أن "طرابلس مدينة كبيرة ولا يُمكن أحدٌ أن يمنع الآخرين من الدخول إليها".

وأشارت إلى أنّ "لا توجيه من التيار لقاعدته في طرابلس لاستقبال رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، كذلك لا توجيه لمعارضة زيارته أو للمشاركة في تحرّكات معارضة لهذه الزيارة الأحد المقبل. فنحن لن نتدخّل نهائياً".

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة "الجمهورية" أن زيارة باسيل إلى ​مدينة طرابلس​ الأحد قائمة الى الآن وستكون لباسيل لقاءات واجتماعات مع فاعليات طرابلسية وكذلك لقاءات شعبية".