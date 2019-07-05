مصادر المستقبل للجمهورية: لا توجيه لقاعدتنا في طرابلس لاستقبال باسيل

أكدت مصادر تيار المستقبل لـ"الجمهورية"، أن "طرابلس مدينة كبيرة ولا يُمكن أحدٌ أن يمنع الآخرين من الدخول إليها".
وأشارت إلى أنّ "لا توجيه من التيار لقاعدته في طرابلس لاستقبال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كذلك لا توجيه لمعارضة زيارته أو للمشاركة في تحرّكات معارضة لهذه الزيارة الأحد المقبل. فنحن لن نتدخّل نهائياً".
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة "الجمهورية" أن زيارة باسيل إلى مدينة طرابلس الأحد قائمة الى الآن وستكون لباسيل لقاءات واجتماعات مع فاعليات طرابلسية وكذلك لقاءات شعبية".
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