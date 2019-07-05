الجمهورية:زيارة باسيل إلى طرابلس قائمة وتخوّف من أن تؤدي لتأجيج الشارع

أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية"، إنّ "زيارة رئيس التيار جبران باسيل إلى طرابلس قائمة الى الآن وستكون لباسيل لقاءات واجتماعات مع فاعليات طرابلسية وكذلك لقاءات شعبية".
في المقابل، تخوّف معارضون لباسيل من أنّ تؤدي هذه الزيارة إلى تأجيج الشارع وتفلّته على غرار ما حصل في الجبل، إذ إنّ جزءاً كبيراً من الطرابلسيين مِثلُ بعض أهالي الجبل يعتبرون أنّ زيارة باسيل "إستفزازية كخطابه السياسي".
ولفت هؤلاء، إلى انّ "باسيل مصرّ على زيارة طرابلس على رغم من كلّ التحذيرات وعلى رغم من أنّه سبق أن اتّهم جزءاً من الطرابلسيين بالإرهاب، لأنه يعتقد أن جمهوره يرضيه ما يعتبره تحدّياً، وليُثبت أن احداً لا يُمكنه أن يردعه وأنّ في إمكانه الذهاب إلى حيث يريد. فكلّ ما يقوله الناس والسياسيون في طرابلس لا يعنيه".
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