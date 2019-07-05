اوساط بيت الوسط للجمهورية: الحريري مرتاح الى نتائج لقاء عين التينة

أكدت اوساط ​بيت الوسط​ لـ"الجمهورية" ارتياح رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى نتائج لقاء ​عين التينة​ مع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بكل ما تضمنه من مناقشات قادت الى تفاهمات وُصفت بأنها "عميقة وجدّية".

وفي مقابل هذه التوصيفات، تكتّمت المصادر عن التفاصيل، ولفتت الى ترحيل جلسة ​مجلس الوزراء​ الى الاسبوع المقبل "في انتظار مزيد من المشاورات لضمان إستئناف العمل الحكومي على قاعدة الحاجة الى بت كثير مما هو مطروح على جدول الأعمال، وخصوصا ما يتصل بقطوعات الحسابات للاعوام الممتدة من 2004 الى العام 2017".