مصادر التقدمي للجمهورية: منفتحون على الحوار مع الجميع دعما لجهود ابراهيم

أكّدت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ثقتها بجهود المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، وقالت لـ"الجمهورية"، إنّ الحزب "منفتح على الحوار مع كافة الجهات السياسية دعماً لهذه الجهود". وتمنّت المصادر أن "تلاقيهم الجهات الأخرى في منتصف الطريق في ما أعلناه لاحتواء هذه الأزمة والخروج منها بالسبل القانونية السليمة وبالاحتكام في نهاية المطاف الى ​القضاء​".

وعن تسليم مطلقي النار، كشفت المصادر، أنّ "الاشتراكي سلّم حتى اللحظة خمسة مطلوبين". وأضافت: "نحن على استعداد بناء للمعطيات القانونية لتسليم كل من تطلبهم ​الدولة​، لكن في المقابل على الطرف الآخر أن يسلِّم مطلقي النار من جهته، لأنّ هذه الحادثة حصلت بين فريقين".

وعن ​اللقاء الثلاثي​ في ​عين التينة​ مع رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، أبدت المصادر تفاؤلها، متمنية أن "يكون هذا اللقاء فاتحة للحركة السياسية التي تساهم في معالجة الأمور".