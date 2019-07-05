بولتون يرحب باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية عند سواحل جبل طارق

رحب مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​ باحتجاز ​بريطانيا​ ​ناقلة نفط​ ​إيران​ية عند سواحل ​جبل طارق​. وأكد بولتون عزم بلاده وحلفائها على اتباع السياسة الرامية إلى منع حكومتي ​سوريا​ وإيران من الاستفادة من تجارة غير مشروعة. وكانت ​البحرية البريطانية​ قد احتجزت في وقت سابق ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات ​الاتحاد الأوروبي​ على سوريا ، فيما دعت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​الحكومة البريطانية​ إلى الإفراج عن ناقلة ​النفط​ المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية".

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